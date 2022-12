Un anno di notizie: gli articoli più letti di RavennaToday nel 2022

Quali sono state le notizie più lette nel 2022 dai ravennati? Quali sono stati gli argomenti che hanno interessato di più i lettori nell'ultimo anno? Il 2022 - come gli anni precedenti - è stato un anno strano e difficile per famiglie e imprenditori, alle prese con problemi quali gli strascichi della pandemia, la guerra in Ucraina e il caro bollette. L'anno è arrivato alla fine e il territorio ravennate ha vissuto tanti momenti da ricordare, nel bene e nel male. Ecco il nostro riassunto dell'anno che volge al termine attraverso le nostre notizie più lette.

La notizia in assoluto più letta nel corso del 2022 è quella che racconta la storia di Matteo, 35enne rimasto vedovo e con una bambina di 10 mesi. Una notizia che è stata ripresa da gran parte della stampa e dei media nazionali commuovendo l'Italia intera. In tanti si sono commossi anche con la storia di Azzurra, la "bimba dagli occhi belli" affetta da una rara sindrome. Tanto interesse anche per la storia di Emma, all'anagrafe Vincenzo, bambina di 10 anni che ha deciso di cambiare sesso. Un'altra storia di solidarietà che ha colpito molto è quella dell'albergatrice che ha aperto le porte del suo hotel a una famiglia rimasta in mezzo a una strada a maggio.

Un triste spazio è riservato come sempre ai casi di cronaca nera. Tanta tristezza per l'incidente stradale di Pinarella dello scorso agosto, nel quale hanno perso la vita ben tre persone; così come il tragico incidente di Pieve Cesato nel quale è deceduto uno scooterista e il tremendo schianto a Santa Maria in Fabriago nel quale a ottobre ha perso la vita un 15enne. Si è parlato molto del drammatico infortunio sul lavoro nel quale è morto un 44enne mentre stava potando degli alberi a Cervia. Difficile da dimenticare anche il caso della coppia di Ravenna il cui camper è esploso nel milanese l'estate scorsa, provocando la morte di una donna. Il 2022 verrà ricordato dai ravennati per la mareggiata che il 22 novembre ha devastato la costa, ma anche per il maltempo che a settembre ha causato la rottura dei cavi d'ormeggio di una nave da crociera ormeggiata a Porto Corsini.

Molto scalpore hanno fatto le notizie riguardanti imprenditori costretti a chiudere a causa del caro bollette: come quella che riguarda il titolare di una panetteria di Piangipane, che ha deciso di chiudere la sua attività e di fare causa ai fornitori. Ma anche la protesta dei ristoratori che hanno deciso di esporre le bollette in vetrina - come hanno fatto anche le titolari di un forno di Alfonsine. Anche la vicenda denunciata dalle suore domenicane di Fognano di Brisighella è stata molto letta dai ravennati. Tanta tristezza a maggio, invece, per l'annuncio dello storico ristorante messicano di piazza Baracca, che ad agosto ha chiuso i battenti. Tra gli eventi estivi grandissimo interesse ha destato il Jova Beach Party di Marina di Ravenna e l'esibizione delle Frecce Tricolori a Punta Marina.