Nott de Bisò, il folignate che ha appiccato il rogo del Niballo: “Correrò per il Borgo anche nel 2023”

E’ toccato al folignate Luca Innocenzi, appiccare il rogo al fantoccio raffigurante Annibale il guerriero in occasione della Nott de Bisò. La manifestazione faentina che si svolge ogni anno il 5 gennaio è stata molto partecipata e ha avuto come al solito il momento clou nel gigantesco rogo allo scoccare della mezzanotte. Innocenzi è il cavaliere del rione che detiene il titolo della giostra faentina in quanto ha vinto il Palio del Niballo 2022 per il Borgo Durbecco ed oltre ad essere uno dei più bravi cavalieri in fatto di giostre, era già stato premiato più volte come ‘Miglior Cavaliere d’Italia’ nel corso di un trofeo istituito su iniziativa dello storico aretino Roberto Parnetti.

A lui, come si diceva, è toccato appiccare il rogo della Nott de Bisò, accompagnato dal ‘maestro di campo’ del Niballo Fausto Brugnoni. Così poco prima di scendere la scalinata di Palazzo Manfredi allo scoccare della mezzanotte ha manifestato con orgoglio le proprie sensazioni: “Mi hanno spiegato come funziona - ha detto Luca Innocenzi -, è un’emozione vedere così tanta gente partecipare ad una festa così importante. Sicuramente è una cosa bella che mi ricorderò nel tempo. Per me è un onore partecipare stasera, ci sto mettendo il cuore e cerco sempre di fare le cose nel miglior modo possibile. Per me è emozionante essere qui insieme ai tanti faentini e regalare loro una gioia in una manifestazione tanto importante per la città”. Sulle scaramanzie però, il preciso cavaliere folignate, non è voluto entrare nel merito: “Le lascio ad altri, io di solito sono più metodico, spero comunque che la sorte ci baci in vista del prossimo anno”.

Innocenzi ha parlato alla prima persona plurale in quanto ha confermato, così come il priore del Borgo Durbecco Filippo Rava, che correrà con i colori del Borgo Durbecco il Palio del Niballo 2023.