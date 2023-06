Nottata di lavoro per domare l'incendio in discarica: "Serviranno diversi giorni, se sentite odore di fumo restate in casa"

Continuano i lavori per gestire l'incendio scoppiato ieri pomeriggio nella discarica di rifiuti alluvionali di via Reale a Mezzano. Dopo una nottata di lavoro molto impegnativa, i Vigili del fuoco insieme al personale di Hera stanno ora provvedendo a portare via il materiale che non è bruciato e stanno continuando con le operazioni di spegnimento del materiale infiammato.

La situazione è in lento miglioramento, ma tale operazione richiederà ancora diversi giorni. Per questo, raccomandano dall'amministrazione comunale, è opportuno per la popolazione di tutto il territorio comunale, quando il vento spira verso le abitazioni e di conseguenza si avverte odore di fumo, evitare al massimo gli spostamenti, quindi non uscire di casa e tenere le finestre chiuse. Arpae sta monitorando i valori dalla qualità dell'aria con centraline fisse e strumentazione mobile.

"Ringrazio tutti gli operatori, in particolare i Vigili del fuoco, che stanno operando. Il Coc, Centro operativo comunale, è attivo e sta monitorando la situazione, di concerto con tutti i soggetti coinvolti - commenta il sindaco Michele de Pascale - In tutta l'area colpita dall'alluvione sono stati raccolti una quantità immensa di rifiuti in pochissime settimane. Questo evento dimostra quanto sarà difficile e impegnativo il completo ritorno alla normalità per i nostri territori. È essenziale accelerare al massimo le procedure di smaltimento con ogni mezzo possibile".

Sul posto, nel corso della serata, sono intervenuti mezzi da tutta la regione: kilolitriche da 25mila litri del comando di Bologna e di Forlì rispettivamente con due unità ciascuna, una autobotte dal comando di Ferrara con due unità, due autobotti dalla sede centrale del comando di Ravenna con 4 unità, una APS (auto pompa serbatoio) e una autobotte dal distaccamento di Lugo con 6 unità, due APS dalla sede centrale del comando di Ravenna con 10 unità, una APS dal comando di Forlì con 5 unità, una APS dal comando di Modena con 5 unità, un mezzo aeroportuale da 10mila litri e 2 unità dal comando di Rimini, il carro aria dalla centrale di Ravenna con una unità, il carro schiuma dalla centrale di Ravenna con una unità, il carro Tank per il rifornimento dei mezzi sul posto, dal comando di Padova con due unità. Inoltre sono arivate dai comandi di Reggio Emilia e Ferrara ulteriori altre due autobotti con 4 unità.

Ferrero (FdI): "Smaltire i rifiuti il prima possibile"

"Sono alcuni giorni che la discarica temporanea che a Mezzano ha raccolto i rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione sta provocando alcuni disagi - attacca in una nota Alberto Ferrero, coordinatore provinciale e capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale - A partire dagli odori sempre più forti, anche a seguito delle temperature elevate e gli insetti la cui quantità crea dei veri e propri disagi, forse a seguito delle alte temperature si è sviluppato un incendio. Le lingue di fuoco alte parecchi metri e la colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, impongono che nel più breve tempo possibile si proceda a rimuovere la mole di rifiuti. Siamo consapevoli che la quantità di rifiuti è realmente ingente, tuttavia, anche a seguito di quanto avvenuto ieri, nel più breve tempo possibile è necessario procedere ad uno suo smaltimento. Non si può rischiare che, a seguito delle alte temperature, si sviluppino ancora incendi i cui fumi possano intossicare chi abita nelle vicinanze".

Verlicchi (la Pigna): "Avevo diffidato il sindaco a rimuovere i rifiuti"

"Il sindaco Michele de Pascale rassegni immediatamente le dimissioni per le sue responsabilità relativamente all'incendio sviluppatosi a Mezzano presso la discarica dei rifiuti provenienti dalle zone alluvionate. Una discarica aperta da alcune settimane - attacca invece Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna - L'incendio, che potrebbe avere causato anche il propagarsi nell'aria di gas e sostanze tossiche dannose per la salute dei cittadini, ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi tra Vigili del Fuoco e Forze dell'ordine e costretto i residenti di Mezzano, Borgo Masotti, Torri, Savarna e zone limitrofe di chiudere le finestre e barricarsi in casa. Al sindaco de Pascale, in qualità anche di autorità sanitaria locale, avevo mandato proprio il giorno prima una diffida nella quale facevo presente la grave situazione generata dalla presenza di miasmi insopportabili, presenza e proliferazione di topi, mosche e animali dannosi oltre che paventare l'elevato rischio di incendio date le alte temperature peraltro già ampiamente preannunciate nei giorni scorsi. Nella diffida ho intimato al sindaco de Pascale di effettuare controlli per il rischio della salute dei cittadini e a provvedere a emanare un'ordinanza per lo sgombero dei rifiuti. È davvero inaccettabile e vergognoso che il sindaco abbia ignorato la diffida del nostro gruppo consiliare. L'ennesima dimostrazione della sua totale indifferenza verso i Ravennati per la quale farebbe bene a dimettersi e a scusarsi".

"Ho già inviato alla Procura della Repubblica di Ravenna un dettagliato esposto affinché individui, con celerità e determinazione, i responsabili del disastroso incendio - continua in una nota - Una scelta obbligata quella di rivolgermi alla Procura della Repubblica, essendo a conoscenza di fatti e di episodi che possono essere utili allo svolgimento di un'indagine penale approfondita. I responsabili politici dell'incendio sono a nostro parere ben noti soprattutto ai Ravennati e in particolare a quelli residenti nelle località interessate dal disastroso evento: Mezzano, Glorie, Borgo Masotti, Torri, Savarna, Grattacoppa e Conventello. Mi riferisco al Pd e al sindaco. Ho fatto presente alla Procura della Repubblica la possibile violazione di quanto disposto dell'ordinanza regionale n. 66 del 18 maggio 2023 a firma del presidente Stefano Bonaccini che ha consentito l'apertura della discarica di Mezzano, con particolare riferimento alle prescrizioni per la prevenzione di incendi, di emissioni nell'aria di sostanze odorigene e per impedire l'infiltrazione nel terreno di liquidi velenosi. Rimianiamo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per dare il nostro contributo affinché vengano individuati e puniti i responsabili di questo immenso disastro ed esprimiamo ai cittadini vicinanza e solidarietà promettendo ogni sforzo ed iniziativa volta all'accertamento della verità".

La replica di Terremerse: "La discarica non è nel nostro piazzale"

"In riferimento al recente comunicato diffuso da Veronica Verlicchi, capogruppo del gruppo consiliare La Pigna del Comune di Ravenna, in merito all’incendio della discarica rifiuti alluvione a Mezzano, siamo a precisare che, diversamente da quanto scritto, la discarica in questione non è localizzata nel "piazzale" di Terremerse Soc. Coop., bensì in una zona confinante di altrui proprietà - precisano da Teremerse - La Cooperativa Terremerse, peraltro, non ha prestato alcuna autorizzazione o consenso a ciò e, a causa di tale situazione, si trova a subire a propria volta notevoli disagi".