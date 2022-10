“Splendori di cultura e divertimento”, la Notte d'Oro fa il pieno tra show, concerti e mostre

Grande seguito e partecipazione per la Notte d’Oro di Ravenna. “Splendori di cultura e divertimento” è stato lo slogan, con una molteplicità di eventi che, come dice il titolo di questa edizione, ha invitato a scoprire la città attraverso il proprio patrimonio artistico declinato in varie forme, la musica e anche la comicità.

La novità di quest’anno è stata lo spettacolo comico di Maurizio Lastrico, alle 21 in piazza del Popolo, ad ingresso gratuito, dal titolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”. La Notte d’Oro ha previsto anche quattro concerti gratuiti di musicisti dell’Istituto superiore di studi musicali G. Verdi a Palazzo Rasponi dalle Teste, a Casa Dante, al Museo Nazionale, alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Altri eventi si sono svolti in piazza Kennedy, alla Biblioteca Classense e in Darsena Pop Up

La Notte d’Oro è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato di Ravenna, con il sostegno de La Cassa di Ravenna Spa ed è realizzata grazie anche alla preziosa collaborazione di: Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, Opera di religione della Diocesi di Ravenna, Fondazione RavennAntica, Biblioteca Classense e Mar-Museo d'arte della città di Ravenna.