Notte d'oro, l'idea del negozio ravennate: 1000 gru origami per sostenere la ricerca sulla leucemia

Un'originale iniziativa per aiutare la ricerca e la cura delle leucemie. Questo è ciò che propone il negozio Miyajima Store, in via Antica Zecca, in occasione della Notte d’Oro del 14 ottobre. A partire dalle 16, in collaborazione con Ail Ravenna, il negozio apre le proprie porte alla scoperta del "Senbazuru", ovvero la leggenda giapponese delle mille gru di carta. Il pubblico potrà così partecipare alla realizzazione di 1000 gru create con la tecnica dell'origami. Per l’occasione chi lo desidera potrà essere vestito con kimono e yukata originali giapponesi (vestizione kimono su prenotazione: 351 2292355). La serata è gratuita, con la possibilità di lasciare un’offerta libera all’associazione Ail Ravenna che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

La leggenda del "Senbazuru"

Sadako Sasaki era una bambina giapponese che, a causa della bomba atomica sganciata su Hiroshima nel 1945, sviluppò la leucemia. Mentre era in ospedale, Sadako iniziò a piegare origami gru di carta, ispirata dalla leggenda giapponese Senbazuru secondo cui chiunque fosse riuscito a piegare mille gru di carta avrebbe potuto esprimere un desiderio che si sarebbe avverato. Purtroppo, Sadako morì a causa della malattia prima di raggiungere il suo obiettivo, per questo è tradizione portare ghirlande di gru al memoriale della bomba atomica ad Hiroshima.