Notte pirotecnica, forti temporali sulla costa: crolla anche un albero

Fulmini, lampi, tuoni e piogge battenti. Un intenso temporale si è abbattuto nel cuore della nottata tra sabato e domenica, colpendo in particolar modo Cervia. Viale G. Di Vittorio è rimasta parzialmente ostruita a causa della caduta di un albero, tra Via Martiri Fantini e Via Oriani. Sul posto sono intervenuti i volontari di Lance CB Cervia per la rimozione. La Protezione Civile aveva diramato un'allerta gialla, specificando che "l'afflusso di correnti più fresche in quota in contrasto con flussi caldo umidi al suolo" avrebbe favorito la formazione di instabilità.

L'ondata di caldo africano è ormai giunta al capolinea. Una circolazione di bassa pressione tra lunedì e martedì determinerà un netto abbassamento della temperatura, accompagnato da forti temporali sparsi. Martedì le minime comprese sono attese tra 16 e 19°C, mentre le massime comprese tra 20 e 26°C.