Notte prima degli esami: maturità al via per quasi 3000 studenti ravennati

Prenderanno il via il 21 giugno prossimo gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2022/23 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 35.405 studenti. L’Esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, ma anche le competenze acquisite al termine del ciclo scolastico e la capacità di saperle mettere in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.

Anche quest'anno è previsto il curriculum dello studente, documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente, che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Anche di quanto contenuto nel curriculum le commissioni terranno conto nella conduzione del colloquio.

In Emilia-Romagna gli studenti candidati all’Esame di Stato del II ciclo sono complessivamente 35.405 (lo scorso anno erano 35.796). Di questi circa 7.000 (il 20%) svolgeranno gli esami con modalità differenziate per le aree alluvionate (Ordinanza Ministeriale n. 106/2023). I candidati interni sono 34.781, gli esterni 624. I numeri più alti si registrano, come per l’anno scolastico precedente, a Bologna e a Modena, che registrano rispettivamente 7.448 e 6.432 alunni. Nella provincia di Ravenna i maturandi sono 2924, di cui 1195 studenti di liceo, 1018 di istituti tecnici e 711 di istituti professionali.

Per la prima volta giungono all’Esame di Stato gli studenti dei percorsi di istruzione professionale riordinati dal D.Lgs. 61/2017, avviati con le classi prime dell’anno scolastico 2018/2019. Saranno invece 883 (l’anno scorso erano 872) le commissioni esaminatrici impegnate negli esami di Stato, 183 di queste opereranno nel capoluogo di regione, a Ravenna 72.