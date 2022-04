La Notte Rosa 2022 è 'Pink&Love': fissate le date, ultima giornata dedicata al wellness

“Pink & Love”: questo è il claim dell’edizione della Notte Rosa 2022, che si terrà dall’1 al 3 luglio prossimi. Il bisogno di tornare a incontrarsi e stare insieme, il desiderio di pace, di superamento delle crisi, di ritorno alla normalità e la necessità di caricarsi di energia positiva sono i concetti su cui si fonda la Notte Rosa 2022, nell’immagine scelta, nei contenuti e nel ricco programma.

Dopo due anni segnati dalla pandemia e dalle restrizioni e dalla crisi ancora in atto, La Notte Rosa ritorna alla sua data originaria – il primo weekend di luglio, e lo fa portando un messaggio di pace sotto il segno del rosa. Il visual (creato da Ilaria Montanari – Agenzia Image di Ravenna) diventa dunque un vero e proprio manifesto di buoni propositi e di buone pratiche per ritrovare la serenità. Reinterpretando il messaggio universale di Peace & Love, attraverso nuove immagini, colori e icone, nasce Pink & Love: P come pensiero positivo, I come incontro, N come natura, K come keep calm (e smile), L come liberare la fantasia, O come ottimismo, V come vitalità, E come Empatia. In questo acronimo sta tutta la forza e la passione che animano la Romagna, da sempre terra che accoglie col sorriso, fa star bene, trasmette ottimismo e voglia di leggerezza. Una sorta di versione moderna del “Flower power” per esprimere la forza di volontà e la capacità di reagire. I simboli del “flower power” si trasformano, rivisitati, nel più contemporaneo linguaggio di stikers e emoji per comunicare emozioni, bisogni, messaggi, modi di essere, ricordi, esperienze, di viaggi e di incontri, da condividere sui social e nel web.



Giunta quest’anno alla sua 17esima edizione, la Notte Rosa si svolgerà nel primo weekend di luglio, da venerdì 1 a domenica 3, tornando a colorare di rosa tutta la Romagna: dal tramonto all’alba, dalle spiagge all’entroterra si diffonderà una magica atmosfera fatta di luci, suoni, immagini e colori. “Dopo due edizioni in cui, con una capacità tipica della Romagna e della sua gente, la Notte Rosa ha saputo adattarsi alle limitazioni imposte dal Covid, il ‘Capodanno dell’Estate Italiana’ torna nella sua versione originale, anche nella collocazione nel calendario estivo. E lo fa con un messaggio di leggerezza, armonia, unione, nel rispetto di tutte le differenze. A 17 anni dalla sua ideazione, questo evento rappresenta ancora un forte ‘collante’ per tutta la Romagna, nonché un’importante occasione di visibilità e promozione della Riviera e del suo splendido entroterra, in un momento sempre più caotico ed affollato di proposte, in cui rimarchiamo la nostra unicità, identità e innato spirito di accoglienza", ha affermato l’assessore regionale Andrea Corsini.

Jamil Sadegholvaad, Presidente di VisitRomagna e Sindaco del Comune di Rimini ribadisce l’importanza dell’evento quale vetrina per tutto il territorio: “Per noi si tratta si tratta di un ritorno al futuro. Sia per le date, che sono quelle della collocazione originaria, sia per uno spirito condiviso di rilancio che questa volta coincide con una voglia di ritrovata 'nuova normalità'. Io credo che vi siano tutti gli ingredienti affinché questa Notte Rosa sia da considerare quella della rinascita”.

Il format poggia sulle azioni sinergiche di Regione, Comuni e privati che insieme lavoreranno per offrire un programma ricco di appuntamenti, tra concerti ed eventi che ritorneranno nelle piazze, iniziative culturali, allestimenti rosa, illuminazioni, fuochi d’artificio e intrattenimento promosso da Comitati, Associazioni e attività private sia al mare che in collina. Ad arricchire il programma, le iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, rivisitate in chiave rosa, le esperienze a contatto con la natura, le mille opportunità di vivere il mare e la spiaggia. Anche le rocche, le piazze, i borghi e i monumenti saranno arricchiti con allestimenti in rosa. Tra le novità del 2022 la giornata conclusiva della domenica dedicata al wellness, all’attività fisica, al prendersi cura di sé e degli altri.