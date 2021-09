Novità per il Mercato del contadino di piazzale Pancrazi a Faenza

Il mercato torna nella sua sede originaria, quindi nella parte di parcheggio tra via Oberdan e via Medaglie d’Oro, alle spalle del ristorante ‘Chalet dello sport’

A luglio di quest’anno i produttori che partecipano in piazzale Pancrazi a Faenza l ‘Mercato del contadino’ del venerdì, per poter sfruttare l’ombreggiatura degli alberi nel periodo estivo, avevano chiesto di potersi spostare con i banchi. L’amministrazione aveva concesso la variazione disponendo i punti vendita lungo gli alberi lato ‘Casa dell’acqua’.

Con l’arrivo di settembre, da venerdì 3, il mercato torna nella sua sede originaria, quindi nella parte di parcheggio tra via Oberdan e via Medaglie d’Oro, alle spalle del ristorante ‘Chalet dello sport’. Altra novità riguarda gli orari di esercizio. È infatti stato inoltre convenuto, in accordo con i produttori, di allungare l’orario di operatività, anticipando di un’ora l’apertura al pubblico che da venerdì 3 settembre sarà quindi dalle 15.30.