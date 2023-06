Novità per l'estate 2023: il navetto mare gratuito sarà attivo tutti i giorni

Dal 12 giugno al 3 settembre il servizio gratuito navetto mare sarà attivo tutti i giorni. Si tratta di una novità introdotta per potenziare l’offerta di mezzi alternativi alle auto per raggiungere gli stabilimenti di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme tutti i giorni e non solo nel weekend. Il servizio di bus navetta, svolto da Mete per conto del Comune, partirà come di consueto dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste a quello di Punta Marina Terme.

Nel periodo dal 12 giugno al 3 settembre il navetto circolerà tutti i giorni; dal lunedì al giovedì con orario 9-22, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 2 del giorno successivo. Infine la domenica il servizio sarà effettuato dalle 9 alle 22 verso Punta Marina Terme e in via sperimentale fino alle 24 verso Marina di Ravenna. Domenica 23 luglio, in occasione di Sant’Apollinare, il servizio sarà attivo dalle 9 alle 2 del giorno successivo.

Da lunedì 7 a sabato 19 agosto il navetto mare circolerà dalle 9 alle 2 del giorno successivo. Il servizio verrà effettuato anche nel weekend del 9 e 10 settembre (sabato dalle 12 alle 2 del giorno successivo e domenica dalle 9 alle 22).

“Dopo il potenziamento effettuato da Pasqua per la partenza della stagione balneare - dichiarano l’assessore al Turismo Giacomo Costantini e quello alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini - questo ulteriore ampliamento va ad incrementare un servizio specifico di trasporto collettivo pressoché continuativo. I monitoraggi saranno costanti e i dati di utilizzo saranno utili per migliorare e ponderare al meglio l'investimento".