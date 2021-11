Nozze d’oro, di diamante e di ferro: 305 coppie faentine 'rinnovano' il proprio amore

Si rinnova a Faenza l’appuntamento con le nozze d’oro, di diamante e di ferro per le coppie che festeggiano, rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di matrimonio. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, è in programma sabato 13 novembre al Padiglione B del Centro fieristico di via Risorgimento ed è promossa dall’amministrazione comunale faentina per sottolineare il grande valore della famiglia.

La cerimonia, che quest’anno sarà in forma statica a causa delle norme anti-Covid, prenderà il via alle ore 15 con l’accoglienza degli invitati. A seguire il sindaco Massimo Isola e la Giunta, saluteranno i convenuti. Il primo cittadino poserà poi con le coppie per una foto ricordo. Alle 16, animazione e musica a cura della ‘Metallurgica Viganò’ e del ‘Melodic Duo’, formato da Gilda Cossa (voce) e Andrea Sarneri (piano). Alle 17 il brindisi finale d’augurio.

Le coppie invitate quest’anno sono 305; 207 festeggiano i 50 anni di matrimonio, 93 i 60 anni e 5 i 70 anni. Chi fra gli invitati fosse impossibilitato a partecipare potrà comunque ritirare nei giorni successivi la pergamena, direttamente alla Segreteria del Sindaco del Comune di Faenza, negli orari di ufficio.