Nasce a Ravenna la nuova 'academy' gratuita per formare i giovani nel settore metalmeccanico

A Ravenna nasce una nuova realtà rivolta a ragazzi e ragazze maggiorenni che vogliono imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro. Si tratta di un'Academy completamente gratuita, per formare i giovani nel settore metalmeccanico. Job Industrial Academy è un progetto nato per conciliare due esigenze: da un lato, quella di figure in cerca di occupazione, che desiderano crescere, formarsi e iniziare a lavorare come saldatori, carpentieri, tubisti, meccanici, montatori, ecc. Dall'altro, quella delle aziende del settore, che faticano a individuare profili specializzati e che possono, così, trovare e assumere i migliori talenti.

Il centro, situato in via Vittorio Emanuele Orlando 4, nella zona Bassette, può contare su una struttura di circa 2.000 mq complessivi e mette a disposizione docenti qualificati, strumenti e attrezzature, per una formazione che va oltre quella strettamente professionale. Ogni corsista, infatti, viene formato anche sotto l'aspetto delle abilità e della sicurezza sul lavoro e supportato da professionisti esperti (career coach) nell'identificare punti di forza, aree di miglioramento e percorsi di carriera più adatti alle attitudini del singolo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ravenna.