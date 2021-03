Nel primo giorno di zona rossa apre un nuovo bar insieme alla mamma: "L'adrenalina ha superato la paura"

Proprio nel giorno in cui Ravenna e la Romagna tutta diventano 'zona rossa' - ma anche nel giorno in cui si festeggia la donna - lei ha deciso di sfidare la paura e aprire un nuovo bar. Ha ufficialmente aperto i battenti all'alba di lunedì mattina il nuovo 'Caffè San Vitale', bar situato nella zona portuale all'ingresso del Terminal container della Sapir, in fondo a via Classicana. E ad aprirlo è Giorgia Galbiati, una giovane ragazza ravennate, insieme a una collaboratrice di fiducia: sua mamma.

"Ho iniziato con piacere a fare questo mestiere a 16 anni con le prime stagioni - spiega la 26enne - Dopo anni di esperienza da barista e barman, in vari locali quali il Mowa, il Fresco e il Me Beach, mi è passato un treno davanti e ci sono salita subito, perché i sogni si cerca sempre di farli realizzare nella vita!". Il bar di Giorgia punterà a intercettare soprattutto i lavoratori di passaggio dall'area industriale: "Saremo aperti dalle 5, per ora lavoreremo con l'asporto ma, quando si potrà finita l'emergenza Covid, faremo anche una piccola ristorazione con piatti casalinghi e panini".

Ci vuole sicuramente tanto coraggio ad avviare un'attività in un periodo come quello attuale, quando tantissime attività sono colpite dalla 'crisi da Covid'. "Il Coronavirus mi spaventa molto - ammette Giorgia - Ho iniziato i lavori a settembre per rifare il bar tutto nuovo e con tanta fatica e pazienza ho aspettato fino ad oggi. Però sono soddisfatta di quello che ho costruito e penso che, nonostante il periodo, ho avuto tantissime agevolazioni che hanno creato un'adrelina che ha superato la paura".