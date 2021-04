Dopo anni di richieste apre una farmacia a Montaletto: "Finalmente, servizio fondamentale"

Finalmente anche i residenti della zona di Montaletto e Villa Inferno hanno una farmacia alla quale rivolgersi senza doversi spostare di chilometri per raggiungere quella più vicina. Ha ufficialmente aperto la nuova farmacia in via Bollana al civico 39, adiacente al Centro Medico Cervia, a Montaletto. Nel 2018 (ultimi dati disponibili) Montaletto contava 1303 abitanti, Villa Inferno 1141. Un servizio, quindi, che andrà a servire un bacino di circa 2500 persone, vista anche la zona strategica in cui è situata la nuova farmacia.

"Dopo tanti anni finalmente nel nostro quartiere arriva un servizio fondamentale per tutti i cittadini - commenta soddisfatta Jazmina Portero del Consiglio di zona Montaletto-Villa Inferno - Da sempre chiedevamo l'attivazione di questo servizio, e l'amministrazione ha capito che serviva un servizio del genere nella zona, visto anche il numero di residenti. Anni fa c'era stata una parafarmacia, ma non aveva avuto particolare aggancio. La farmacia invece sono certa che avrà successo, perché si trova di fianco a una centro medico e in una posizione raggiungibile facilmente da tutti: via Bollana, poi, è anche zona di transito per i cesenati che lavorano nella zona di Cervia e dintorni. Ci saranno anche servizi di consegna a domicilio e prenotazione via Whatsapp, sono certa che i nostri cittadini gradiranno".