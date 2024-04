La catena di librerie apre un nuovo negozio nel cuore della 'movida'

Una nuova libreria Giunti al Punto aprirà i battenti domenica 9 giugno a Milano Marittima in pieno centro, al civico 81 di viale Antonio Gramsci, e rimarrà aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 23. Dopo l'apertura avvenuta nel 2021 a Ravenna in via Cavour, la catena - che gestisce oltre 260 librerie in Italia - si prepara ad aprire un nuovo locale nella nostra provincia, nella celebre 'rotonda' cuore della movida di Milano Marittima.

La catena di librerie Giunti al Punto nasce come integrazione strategica della casa editrice Giunti. Numerose sono le attività di promozione del libro e della lettura, sia per i grandi che per i piccoli lettori: dai laboratori ludico-didattici per i bambini alle conferenze, le proiezioni, gli incontri con gli autori e la partecipazione a festival culturali locali. Molto apprezzato anche il servizio di Punto di ritiro in libreria per gli acquisti fatti su Amazon.