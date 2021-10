Crisi del libro? Non a Ravenna: apre un'altra libreria in pieno centro storico

Nonostante la crisi del libro (e dei lettori), a Ravenna nel giro di due mesi hanno aperto ben due nuove librerie. Dopo il punto vendita di 'Giunti' inaugurato un mese fa in via Cavour, ha aperto giovedì la nuova libreria Mondadori al civico 16 di via Corrado Ricci, in pieno centro storico. L'apertura segue la tanto sofferta chiusura, a inizio anno, della storica libreria Gulliver-Mondadori di via Diaz, aperta dal 1995, che ha lasciato spazio a un supermercato del gruppo Pam.

Il primo Mondadori bookstore della città offre ai lettori oltre 150 metri quadri di cultura. La nuova libreria affianca a un’ampia offerta di volumi un ricco palinsesto di appuntamenti pensati per promuovere e valorizzare la lettura, con il contributo di autori locali e nazionali.

"Aprire la libreria nel centro storico di Ravenna ha un significato speciale - racconta Riccardo Vitali, imprenditore affiliato al network di librerie Mondadori Store - La città è un punto di riferimento in Romagna per la sua vita culturale ricca e vivace. Non vediamo l'ora di portare il nostro contributo, con una libreria adatta a tutti e con eventi dedicati ad autori molto amati sul territorio".