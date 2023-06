Apre un nuovo megastore di prodotti per la cura della casa e della persona

Nuova apertura in città. La catena ‘Risparmio Casa’ oggi ha infatti inaugurato un nuovo punto vendita di 3500 metri quadri a Ravenna in via Manlio Travaglini, oltre a un secondo store da 6000 metri quadri in via Orto Alfierino 1 a Comacchio, facendo salire il totale dei negozi dedicati alla cura della casa e della persona - in Italia - a 147.

Il nuovo megastore propone un assortimento di prodotti per la pulizia della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccoli elettrodomestici e stagionale. Un’offerta di oltre 25mila referenze che spazia dai grandi brand dell’industria a un catalogo con più di 25 marchi propri.

A fianco delle comunità, duramente messa alla prova dai recenti eventi meteorologici, la catena ha predisposto presso il punto vendita di Ravenna una raccolta solidale di prodotti a sostegno delle persone che riversano nella grave necessità di aiuto. Risparmio Casa esprime, inoltre, la sua vicinanza e supporto con l’invio di un “Tir solidale” con molteplici prodotti essenziali per la casa e per la cura della persona che saranno distribuiti da Emergency nelle zone più colpite dall’alluvione.

“Le nuove aperture a Ravenna e Comacchio vogliono incentivare la ripresa di un territorio così marcatamente devastato e rappresentano il nostro forte sentimento di solidarietà alla regione Emilia-Romagna - dichiarano dalla catena - Abbiamo con molta determinazione e senza alcuna esitazione risposto alla richiesta di aiuti con un “Tir solidale” per far sentire la nostra vicinanza alla popolazione dell’Emilia-Romagna”.