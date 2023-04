Sicurezza nella Romagna Faentina: il controllo di vicinato si fa con l'app

Si aggiorna il sistema di segnalazioni dei gruppi di controllo di vicinato dell'Unione della Romagna Faentina. Dal 2 maggio, partendo da Faenza, sarà illustrata ai cittadini la nuova app "FaTamTam", progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che andrà progressivamente a sostituire il sistema di messaggistica istantanea degli sms ora in uso.

In questo modo, spiegano i promotori del progetto, saranno collegati in maniera strutturata e organizzata i partecipanti, i referenti dei gruppi e il comando di polizia locale dell'Unione. Quest'ultima ha organizzato una serie di incontri durante i quali verrà mostrato il funzionamento della App e le modalità per scaricarla gratuitamente sul proprio smartphone.

L'appuntamento con il primo incontro è a Faenza alle 20.30 al circolo di Borgo Tuliero, in via Tombarelle 91, con il gruppo di vicinato Borgo Tuliero. Seguirà lunedì 8 maggio, sempre alle 20.30 l'incontro al circolo la Quercia, in via Ravegnana 29/A con i gruppi Filanda, vie Laghi e Dalpozzo, Lugo, Nero e Borgo San Rocco. Si continua lunedì 15 maggio, alle 20.30, nella sala parrocchiale del circolo Anspi Don Bosco a Pieve Cesato, in via Accarisi 53 con Pieve Cesato e Granarolo. "Nei prossimi giorni - spiega una nota dell'Unione della Romagna Faentina - è in via di definizione il calendario per gli altri appuntamenti nei comuni".