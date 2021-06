Nuova area camper a Marina: avrà 50 posti e la sosta massima sarà di 72 ore

Il Comune di Ravenna incontra i rappresentanti del territorio e delle imprese che hanno espresso parere favorevole sul progetto di via del Marchesato

Nel pomeriggio di giovedì si è svolto un incontro sul tema della futura area camper di Marina di Ravenna, tra l’Amministrazione comunale – rappresentata dagli assessori e dai tecnici di riferimento dei settori Turismo, Lavori Pubblici e Urbanistica – e le realtà rappresentative del territorio di Marina di Ravenna, con componenti del consiglio territoriale, di Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Cna, Federalberghi e Cooperativa Spiagge, della pro loco e del comitato cittadino.

L’area camper sorgerà in via del Marchesato nella zona adiacente al centro ricerche marine e sarà dotata di 51 stalli di sosta (più altri 33 per le auto, dotati di ingresso autonomo e separati dai 51 posti camper). Il pagamento sarà gestito tramite parcometro. La sosta massima, sulla base del regolamento regionale sul ricettivo, sarà di 72 ore. L’area sarà fornita dei servizi di scarico delle acque nere e carico delle acque bianche e illuminata attraverso sette pali con doppio corpo illuminante.

I soggetti consultati hanno espresso parere favorevole, pur in alcuni casi proponendo osservazioni e suggerimenti, dei quali l’Amministrazione comunale terrà conto dopo aver valutato gli esiti della fruizione dell’area in questa prima stagione sperimentale, con l’obiettivo di predisporre nuovi servizi e migliorare ulteriormente l’offerta di spazi.