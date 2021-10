Apre un nuovo ristorante-birreria bavarese: si assumono 30 persone

Apre in città una nuova birreria-ristorante in stile bavarese. É prevista per metà ottobre l’apertura della terza stube 'Löwengrube' in Emilia Romagna. Dopo Bologna e Modena, è infatti la volta di Ravenna. La stube di Ravenna aprirà nel nuovo centro commerciale Teodorico, all’interno di un edificio indipendente che potrà ospitare fino a 350 persone tra sale interne e biergarten esterno, il tipico “giardino della birra”. Si potranno sorseggiare all’aperto o al chiuso birre tedesche gustando i piatti della tradizione bavarese e altoatesina.

Sono ancora aperte le selezioni per il personale: il nuovo punto vendita occuperà infatti 30 persone in tutto e proprio in queste settimane si svolgono le selezioni per il personale di sala e cucina. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail ravenna@lowenguys.it.