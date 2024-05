Inaugurata una bocchetta antincendio a disposizione dei Vigili del Fuoco

Un nuovo strumento per aumentare la sicurezza sul territorio. È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova bocchetta antincendio realizzata nell’impianto irriguo interaziendale Biancanigo-Campiano, nel territorio di Castel Bolognese. Alla cerimonia simbolica erano presenti il sindaco Luca Della Godenza e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio. La bocchetta sarà a disposizione dei pompieri per il riempimento di autobotti in caso di necessità urgenti. Hanno illustrato i lavori Rossano Montuschi, dirigente dell’area “Distretto Montano” del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, e Marco Venturi, ispettore antincendio del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna.

"Come Consorzio di bonifica – spiega Montuschi - siamo fortemente impegnati nel fornire supporto alle aziende agricole costituite in consorzi irrigui del nostro territorio di competenza, mediante l’attività di progettazione, realizzazione e la successiva gestione di impianti irrigui interaziendali. Obiettivo degli impianti irrigui collinari è quello di contrastare, con una distribuzione irrigua il più possibile capillare, gli andamenti siccitosi sempre più lunghi e frequenti. Acqua che, in caso di necessità, può essere utilizzata anche per le attività istituzionali del corpo dei Vigili del Fuoco. È grazie alla disponibilità delle oltre 50 aziende agricole di Biancanigo, Campiano e Tebano che la comunità di Castel Bolognese avrà a disposizione una bocchetta antincendio per superare le emergenze".