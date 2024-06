Passi in avanti per la nuova caserma dei Carabinieri a Marina: entro ottobre il progetto esecutivo

Un progetto che si trascina da anni e che ora, dopo discussioni, cambi e incidenti di percorso, potrebbe finalmente vedere la luce. Stiamo parlando della nuova caserma dei Carabinieri di Marina di Ravenna. Un progetto che è più volte passato al vaglio del Comune, ma la cui realizzazione è sempre parsa finora un miraggio. Era l'aprile del 2016 quando la Giunta (dell'allora sindaco Fabrizio Matteucci) approvò il progetto preliminare della nuova stazione dei Carabinieri nell'ex sede della Circoscrizione di Marina in piazza Marinai d'Italia. Un piano poi caduto nell'oblio e ripreso dalla prima Giunta De Pascale nel 2020, presentando un nuovo progetto che prevedeva la costruzione della caserma dell'Arma in un terreno di proprietà comunale a Marina di Ravenna, all'incrocio fra le vie Marmarica e via Trieste, in pratica all'ingresso del paese.

Ora il nuovo passo in avanti che potrebbe portare, infine, all'avvio dei lavori. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione che riguarda i lavori per la nuova caserma che dovrebbe sostituire l'attuale sede in via Tito Speri. La nuova costruzione, stando al documento, sarà composta "da due volumi a pianta rettangolare" che ospiteranno uffici per funzioni gestionali e direttive e alloggi, oltre che una terza struttura "che consente di accedere al primo livello in maniera indipendente". Il progetto prevede nel dettaglio "2 appartamenti al piano primo per il personale militare e camerate al piano terra; autorimesse, magazzini, depositi, archivio, uffici, servizi igienici, sale copie, mensa, cucina, sala riunione, box militare di servizio, locali tecnici e cantine, parcheggi". Le tempistiche fissate dal progetto prevedono la predisposizione del progetto esecutivo entro il prossimo 30 ottobre. Ancora da individuare i costi finali dell'opera che, nel 2020, ammontavano a 1,2 milioni di euro. Ma con i rincari di questi anni, purtroppo, si può supporre un aumento dei costi.

