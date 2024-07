Ecco come sarà la nuova caserma dei pompieri di Faenza: un'opera da oltre 4 milioni di euro

Approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, il progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Faenza è stato presentato martedì mattina alla stampa. Si tratta di uno dei principali obiettivi più volte dichiarati dall’amministrazione comunale dopo aver raccolto da tempo l’esigenza del Comando Provinciale di Ravenna dei Vigili del Fuoco di dotarsi di una nuova sede per il distaccamento di Faenza più consona rispetto all’attuale, che risale al 1964, e frutto di un lavoro in sinergia e stretta collaborazione tra l’Unione della Romagna Faentina e lo stesso Comando Provinciale.

La nuova sede sarà realizzata nei pressi della circonvallazione nord di Faenza, tra le vie Piero della Francesca e via Marco Palmezzano e permetterà il trasferimento dall’attuale posizione in pieno centro a Faenza in una zona più decentrata, tale da permettere un rapido e facile accesso a tutte le principali linee di collegamento stradali, agevolando così la mobilità in occasione degli interventi di emergenza, sia in città che nel territorio di competenza.

L’opera è oggetto di un accordo di programma che vede coinvolti il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, la Regione Emilia- Romagna - Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, la Provincia di Ravenna e il Comune di Faenza con l’intervento dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna e l’Unione della Romagna Faentina.

L’area, di proprietà del Comune di Faenza è stata ceduta a titolo gratuito per 99 anni in favore dello Stato, rappresentato dall’Agenzia del Demanio, con il vincolo di destinazione per la costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della difesa civile di Faenza e divieto di cambio di destinazione d’uso. L’importo complessivo dell’opera è 4.250.000 euro, di cui 700mila euro a carico del Comune di Faenza, mentre la parte restante sarà finanziata dal Ministero dell’Interno. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro il 2024 per una durata dei lavori stimata in 18 mesi.

L’obiettivo progettuale generale, definito sulla base delle esigenze fornite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, è di realizzare un’area attrezzata funzionale e innovativa. In questo senso, trovano spazio sia gli ambienti principali (centrale operativa, uffici, laboratori e alloggi), sia quelli destinati alle attività di supporto e ai servizi (l’officina, l’autorimessa, le piazzole esterne con la struttura a castello per le esercitazioni e l’idrante), nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell’Interno e in linea con i necessari elevati standard di sicurezza sismica e tecnologica, nonché di qualità e sostenibilità ambientale, nel rispetto dei criteri di bioedilizia definiti del RUE del Comune di Faenza.

L'area di intervento

Il lotto di terreno sul quale nascerà il nuovo Distaccamento è libero da manufatti e all’interno dell’area di pertinenza del fabbricato verranno mantenute aree verdi intorno al nuovo complesso edilizio. L’area presenta due accessi; uno a sud, da via Palmezzano, e uno a nord da via Cimabue. Questo permetterà di organizzare il percorso dei mezzi dando priorità all’ingresso da via Palmezzano e per l’uscita da via Cimabue, verso via Piero della Francesca. In questo modo, avendo localizzato l’autorimessa dei mezzi di soccorso in posizione centrale rispetto al lotto e con doppio accesso nord/sud, risulterà agevole la movimentazione dei mezzi senza necessità di manovre all’interno dei piazzali esterni.

L’ingresso principale al nuovo edificio sarà sul fronte nord-est dell’edificio dalla nuova via di collegamento, via Cimabue-via Tiepolo, che verrà realizzata mettendo in connessione i tratti già esistenti. Ulteriori accessi secondari sono previsti sul fronte est (entrata/uscita di sicurezza) in corrispondenza della scala esterna e sul fronte sud (ingresso di servizio). Sul perimetro del lotto verranno creati nuovi percorsi ciclabili e pedonali, che si riconnetteranno alle piste e ai percorsi esistenti.

Il progetto

La nuova sede verrà realizzata su un doppio livello (piano terra e piano primo) con una separazione delle funzioni sui due livelli, destinando gli ambienti di servizio e di lavoro al piano terra, mentre al piano primo gli spazi residenziali. Nella parte centrale, al piano terra, verrà individuata l’autorimessa dei mezzi di soccorso con possibilità di accesso da via Cimabue e posteriore da via Palmezzano. All’interno dell’autorimessa verranno ricavate due zone specifiche e delimitate, che ospiteranno l’officina e il magazzino. La superficie della parte centrale è di circa 500 metri quadri, in linea con quanto richiesto dal Comando Provinciale e presenta un’altezza interna libera minima di 4,80 metri occorrente al passaggio dei mezzi.

Ai lati dell’autorimessa verranno collocati da una parte la centrale operativa, gli uffici e la zona soggiorno e dall’altra i laboratori, gli spogliatoi e altri servizi e locali tecnici. Al primo piano troveranno posto gli spazi residenziali: sette alloggi composti ciascuno da una camera doppia con relativo servizio igienico; la zona cucina/mensa con relativi servizi, la palestra e i servizi igienici. La superficie esterna lorda sulla quale nascerà il nuovo Distaccamento è di 3.754 metri quadri, mentre la superficie netta dell’edificio, nei due piani, sarà di 1.222 metri quadri.