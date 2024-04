Cittadella dello Sport a Faenza, partono i lavori. L'assessora: "Sarà pronta entro il 2025"

C'è una data fissata per l'inizio dei lavori alla nuova Cittadella dello Sport, nell'area della Graziola a Faenza. La consegna fisica del cantiere, come confermato dall'assessore allo Sport Martina Laghi, è prevista per il 29 aprile. "Ma fino a maggio - precisa - sarà garantita la continuità alla stagione sportiva, con le associazioni che riusciranno a completare le attività". È questa la principale novità comunicata alle stesse associazioni negli incontri avvenuti nei giorni scorsi con l'Amministrazione comunale.

Dopo un anno di ritardo dovuto dalle conseguenze dell'alluvione che ha colpito Faenza a maggio 2023, parte dunque uno dei cantieri previsti dal progetto "Fare Faenza", realizzati in buona parte con fondi del Pnrr. Per la Graziola, in particolare, sono stati stanziati 2.9 milioni di euro, per la riqualificazione e la realizzazione di nuovi impianti e servizi. Nell'ottica, come ha sottolineato Laghi, "di trasformare l'area in uno spazio pluridisciplinare, sempre più accessibile e inclusivo. Come previsto nel progetto che ci ha consentito di accedere ai fondi Pnrr".

Nel dettaglio si prevede il miglioramento degli impianti esistenti, la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi per baseball e rugby e la ristrutturazione degli spogliatoi per il calcio. Sarà inoltre realizzata un'area dove avranno sede le associazioni, una club house fruibile anche in occasione di eventi che prevedono un servizio di ristorazione. "Ci saranno interventi per l'efficientamento dell'illuminazione e della cabina elettrica - va avanti Laghi - e verranno demolite le mura ammalorate, che saranno sostituite da recinzioni. Sempre nell'ottica dell'inclusività, la cittadella sarà arricchita di aree dedicate al fitness, al parkour e all’attività motoria per persone di ogni età". Non rientra in questa fase il rifacimento della pista di atletica. "Ma - precisa Laghi - è un progetto già discusso in giunta, che andremo a integrare con fondi comunali. Stiamo anche valutando se partire in contemporanea all'opera finanziata dal Pnrr o subito dopo".

La consegna del cantiere, come prevede la rendicontazione dei bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è fissata per settembre 2025. Al Comune di Faenza non sono state concesse deroghe, nonostante lo slittamento per l'alluvione. "Abbiamo provato a chiedere una proroga, ma non è stato possibile - va avanti Laghi -. Con la Graziola saremmo dovuti partire nella primavera 2023. Oggi abbiamo un cronoporgramma più compresso di un anno, ma che comunque rispetteremo".

L'avvio del cantiere inciderà sulla prossima stagione sportiva di alcune associazioni. Attualmente nell'impianto svolgono le loro attività la New Faenza Baseball, gli Arcieri Faenza, l'Atletica 85 Faenza, il Rugby Faenza e il Faventia Calcio. "Per quanto riguarda le prime tre associazioni non ci saranno grosse problematiche nei prossimi mesi, se non le dovute cautele per la presenza del cantiere. L'Atletica ha anche confermato il centro estivo. Con il rugby e il calcio ci stiamo confrontando nella ricerca di strutture pubbliche e private che da settembre possano ospitarle. C'è un po' di normale preoccupazione, ma siamo fiduciosi che troveremo soluzioni adeguate. A settembre 2025 l'area sarà riconsegnata a chi fa sport. Anche perché salvo imprevisti, - conclude Laghi - una volta partiti i lavori non dovranno avere interruzioni".