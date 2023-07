Il vecchio stabile comunale diventerà una nuova farmacia a servizio del forese

Una nuova farmacia a servizio degli abitanti della zona del forese ravennate. Il Comune di Ravenna ha dato in concessione a Ravenna Farmacie una struttura immobiliare situata al civico 60 di via Bagnolo Salara, tra Casemurate e Castiglione di Ravenna, attualmente utilizzata da associazioni locali come impianto sportivo per le proprie attività.

Dalla struttura è stata scorporata una porzione di locali della superficie di 125 metri quadri circa e il Comune di Ravenna - la cui Giunta ha approvato la creazione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di Bastia e Mensa Matellica - ha individuato come sede per la collocazione della farmacia la stessa porzione di struttura. Ravenna Farmacie ha predisposto un progetto esecutivo di trasformazione per cambio di destinazione d’uso della struttura con opere e interventi finalizzati all’esercizio di farmacia comunale.

La concessione avrà la durata di anni nove a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto. Essendo connessa la concessione a consentire l'esercizio di un servizio pubblico di gestione della farmacia comunale, laddove permanesse l'affidamento in house providing a Ravenna Farmacie, alla scadenza della concessione potrà essere rilasciato un nuovo rapporto a condizioni e durata da definire fra le parti.