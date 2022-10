Ereditano la passione per la pasta fresca dalla nonna e aprono una gastronomia dedicata a lei

In un momento storico in cui tante attività sono costrette a chiudere a causa del caro bollette, hanno deciso di andare controcorrente aprendo un nuovo negozio e dedicandolo alla nonna. "La mi Nòna" è una nuova gastronomia e laboratorio di pasta fresca inaugurata da Riccardo Muccioli, Ilaria Gallignani - la sfoglina - e Mirna Severi, in via Bassa a Mezzano. Il nome dell’attività, simbolo dell’eredità culinaria romagnola, è pensato in memoria della nonna che gestiva una gastronomia con friggitoria a Casalborsetti. Nella gastronomia sarà possibile acquistare pasta fresca, piadina, sughi, primi e secondi piatti di carne e pesce.