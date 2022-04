Da compagni di classe a soci in affari, 3 giovani amici aprono una nuova gastronomia: "Tradizione ma con modernità"

Si comincia tra i banchi di scuola come compagni e alla fine si diventa soci in affari. Hanno tanta voglia di fare Sara Ballerini, il suo ragazzo Giacomo De Bellis - entrambi 23enni residenti a Sant'Angelo di Gatteo - e Michele Pasquale, 25enne di San Mauro Pascoli, che sabato 16 aprile hanno inaugurato la nuova gastronomia 'Sapore di Casa' in via Fratelli Cervi a Sant'Angelo. Un'idea nata dall'amicizia creatasi tra i banchi dell'istituto alberghiero Tonino Guerra di Cervia, che tutti e tre hanno frequentato fino a qualche anno fa e dove tra Sara e Giacomo è scoppiato anche l'amore.

"Ci siamo conosciuti a scuola, tutti e tre abbiamo fatto il corso di cucina - racconta Sara - Io e Giacomo eravamo in classe insieme, Michele ha due anni in più ma ha anche lavorato per tre anni insieme a Giacomo in un locale a Cervia. Io invece ho già lavorato con il mio ragazzo al Da Vinci di Cesenatico: tutti ci dicono che aprire un locale insieme per una coppia sia 'rischioso', pensano che sia difficile, ma noi avendo ruoli diversi ci siamo sempre trovati bene!".

I tre amici hanno deciso, dopo anni di lavoro nelle cucine di vari locali, di mettersi in proprio. "Volevamo aprire qualcosa che fosse nostro - continua la ragazza - Un ristorante era un po' troppo impegnativo come primo investimento, la gastronomia ci è sembrata la cosa più semplice. Io ci tenevo molto ad aprire a Sant'Angelo, casa mia: qui si sta bene, è un paese in via di espansione ed è al centro di tanti altri paesi limitrofi. Certo, la crisi energetica e delle materie prime un po' ci spaventa, ma penso sia normale... E poi ormai ci siamo buttati!".

I tre ragazzi hanno stabilito dei ruoli ben definiti per lavorare: "Giacomo e Michele stanno in cucina con mia sorella Asia, anche lei diplomata all'Alberghiero di Cervia - dice Sara - Poi c'è la sorella di Michele, Annalisa, che ha fatto sempre l'Alberghiero ma frequentando il corso di pasticceria, quindi si dedicherà più ai dolci. E poi ci sono io che gestirò la sala, visto che abbiamo anche 7 tavoli dentro e 6 fuori nella bella stagione".

L'idea dei tre amici è quella di creare un posto della tradizione - con tagliatelle, cappelletti, passatelli e quant'altro - ma senza rinunciare alla modernità e alla creatività. "Vogliamo riuscire a fare passare l'idea di gastronomia come qualcosa di non 'antico', ma cercare di modernizzarla visto che siamo tutti giovani - spiega ancora la 23enne - Ad esempio proponiamo piatti classici ma con un tocco di modernità, come la crostata moderna con sopra la bavarese o il tataki di tonno, che è più un piatto da ristorante. Siamo molto attenti anche alle richieste di vegani e vegetariani e abbiamo proposte anche per loro".