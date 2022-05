A Faenza apre una nuova gelateria e offre gelato gratis ai clienti

Un pomeriggio goloso per tutti i faentini - e non - che parteciperanno all'inaugurazione della nuova gelateria in città. Apre i battenti sabato 7 maggio 'Gusto 10 Bottega & Gelato', nuova gelateria artigianale in via Zannoni al civico 10, non lontana dal parco Bucci. E proprio per inaugurare al meglio la nuova apertura, il locale offrirà gelato gratis a partire dalle 14.30 e fino a esaurimento scorte. In caso di maltempo l'inaugurazione verrà rinviata. Ai primi 100 clienti che arriveranno sarà inoltre donata una vip card.