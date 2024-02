Nuova gestione per la storica gelateria del centro: "Gusti naturali e stagionali, dall'asparago al cardo"

Nuovo look e nuova gestione per la storica gelateria del centro di Ravenna. Dopo 25 anni se ne va la Sorbetteria degli Esarchi in via IV Novembre. Una realtà storica, a due passi da piazza del Popolo che ora verrà rilevata da due nuovi soci, Thomas Dreier e Cosimo Cazzato, che negli scorsi anni hanno dato vita ad altre due gelaterie a Cervia e a Cesenatico. "Gelati Allegri", questo il nuovo nome della gelateria, sulla scorta dei locali già avviati dai due soci: un'avventura partita quando Dreier, dopo la morte della moglie aveva deciso di cambiare vita per le figlie e diventare gelatiere. Ora dunque i due soci si preparano all'approdo in centro a Ravenna, con l'apertura prevista tra la fine di febbraio e i primi di marzo.

Un passaggio di testimone e una novità importante per la città. "Un'occasione", la hanno definita Dreier e Cazzato, entusiasti per la partenza della nuova gelateria. "Ravenna ci ha sempre ispirato, perché è una città d'arte bellissima", spiegano i due soci. Dreier, 45enne belga di nascita e forlivese di adozione, e Cazzato, 48enne originario della Basilicata ma cervese d'adozione, hanno in programma tante novità per il nuovo locale. Oltre al nome, cambierà anche lo spazio interno della storica gelateria, dove comunque verranno preservati alcuni aspetti iconici. Verrà quindi lasciato spazio al 'mosaico dipinto' del pittore Giampaolo Masotti e allo stesso tempo arriverà nella nuova gelateria ravennate l'impronta che "Gelati Allegri" ha già impresso nei suoi altri locali, con alcune ceramiche tipiche.

Allo stesso modo sarà riproposta la 'filosofia' di gelato 100% artigianale e naturale. "Produrremo il gelato nel laboratorio alle spalle del locale - afferma Dreier - Abbiamo visto in questi anni che la gente apprezza i nostri gelati dal sapore naturale, senza aromi, coloranti o conservanti". Spazio dunque ai "gusti di stagione" come il gelato all'asparago, la mascarancia, che propone un goloso abbinamento tra arancia e mascarpone, e il gelato al cardo di Cervia. E per la giornata d'apertura i due soci hanno anche deciso di offrire un gusto in omaggio ai clienti come gesto di benvenuto.