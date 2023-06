Lo storico bagno al mare cambia gestione: due fratelli alla guida

Due fratelli si mettono in società per rilevare lo storico bagno al mare. E' la storia di Gabriele e Nicola Frigato, che dal Veneto hanno deciso di trasferirsi a Lido di Classe per gestire il bagno Cayo Loco, con il nuovo nome di 'Oxide'. I due hanno deciso di intraprendere questa avventura insieme. Nicola è chef di lunga esperienza in vari locali della riviera, ma ha lavorato anche come capo cuoco per aziende; Gabriele, invece, 'nasce' bancario e fonda (a 19 anni) la Cooperativa Del Tu, di cui sarà presidente, inoltre si affaccia da giovanissimo anche al mondo della politica.

"Di stagioni ne ho fatte anche io da ragazzino, una al mare, una in montagna e una nella mia città, Rovigo: era l'unico modo per proseguire gli studi - dice Gabriele - Dopo l'esperienza politica mi ritrovo al mare con una nuova sfida: fare impresa. Mio fratello Nicola, dopo anni di varie esperienze di diversi locali, mi ha proposto quest'idea che ha preso piede anche grazie all'aiuto dello staff della Confesercenti, che ci ha seguito dal principio".

Nel ristorante della struttura tra l'altro, che conta 280 ombrelloni 150 coperti, saranno proposti piatti a base di prodotti artigianali provenienti dall'azienda gestita dai nipoti di Nicola e Gabriele.