Dalla spiaggia alla città: lo staff del bagno al mare prende in gestione un bar a Ravenna

Il bar Cascador a Ravenna cambia gestione e si rinnova con Alessandro Bondi e Sara Vitale, già proprietari del bagno Toto Beach di Marina di Ravenna e sempre affiancati dal padre Salvatore Vitale. Il locale in via della Lirica 51 ha inaugurato nei giorni scorsi e accoglierà la clientela a partire dalle colazioni, passando per pranzi veloci e fino all'aperitivo, con prodotti anche senza glutine e senza lattosio. Il locale sarà aperto tutto l’anno dal lunedì al sabato e il venerdì, con l’aperitivo, è previsto un accompagnamento musicale fino alle 24:00.