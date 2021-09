Nuova gestione per il centro ippico di Porto Corsini: corsi di ippoterapia per disabili e anziani

Accanto alle tradizionali “pensioni” per i cavalli, lezioni e corsi da istruttore per i cavalieri, sono stati messi in campo progetti di ippoterapia per le disabilità,

A febbraio l'Ufficio Sport del Comune di Ravenna ha pubblicato un avviso d'indagine di mercato per l'affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale "Cavallo Felice" di Porto Corsini, in via Baiona n. 310/314. E ora la Golden horse asd con il suo presidente Denis Arreola, giovane imprenditore ligure già gestore di un centro ippico a Imperia e già bi-campione europeo in discipline ippiche, ha deciso di investire a Ravenna, trasferendosi nella nostra città e dando così fiducia alla città stessa e al sindaco per le prospettive di sviluppo del centro, con l'obiettivo di creare un valore non solo economico, ma anche sociale e di benessere per la comunità ravennate.

Ai cospicui investimenti già effettuati, in corso e ancora da eseguire per ammodernare in ottica “verde” e rendere efficiente il centro, con risorse proprie e l’ausilio della Cassa di Risparmio di Ravenna - come da progetto di bando sono stati rifatti impianto idrico ed elettrico, ammodernate le coperture e travi portanti dei box centrali, due nuovi box lavaggio cavalli, nuova struttura coperta e giostra coperta per destagionalizzare l’offerta turistico-sportiva, in via di completamento le nuove capannine a servizio dei paddock e altri investimenti in corso - la asd ha progettato e affiancato una gestione votata all’attrazione sportiva, turistica e sociale.

Accanto alle tradizionali “pensioni” per i cavalli, lezioni e corsi da istruttore per i cavalieri, sono stati messi in campo progetti di ippoterapia per le disabilità, con la collaborazione di Annalisa Tasselli – Istruttrice EDP (ippoterapia e riabilitazione equestre per persone disabili o con disagi, dai bambini fino agli anziani) - cultura equina e giri a cavallo per bambini, passeggiate alla scoperta della natura circostante (ecotrekking) e altro ancora. Il tutto in sinergia con le località balneari di Porto Corsini e Marina Romea e il camping adiacente, ospitando peraltro ad agosto il Campionato Regionale Gimkana Western, con nutrita schiera di partecipanti e pubblico.