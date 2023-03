L'unico supermercato del paese "scongiura" la chiusura e rinnova la gestione

A settembre i gestori avevano lanciato l'allarme: "Se le bollette continueranno a essere così alte dovremo chiudere". A sei mesi di distanza l'unico supermercato presente a Longastrino, paese suddiviso tra i Comuni di Alfonsine e Argenta , dopo 5 anni di gestione della famiglia Bersani sarà affidato a un nuovo gestore. Il negozio, infatti, resterà chiuso lunedì 13 e martedì 14 marzo per l'allestimento, per poi riaprire da mercoledì 15 sotto l’insegna del marchio Carrefour Express (unico punto vendita nella provincia di Ravenna).

"Ringraziamo tutti i clienti per la fiducia riposta in noi in questi anni e tutti i collaboratori senza i quali non sarebbe stato possibile svolgere l’attività con così tanta passione e dedizione - commentano gli ex gestori - Esprimiamo un augurio sincero di buon lavoro alla nuova gestione guidata da Massimo Fagiani, originario di Budrio".

Il cartello comparso in questi giorni