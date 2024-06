Dopo l'elezione dei sindaci, si insedia la nuova Giunta dell'Unione della Bassa Romagna

Si è insediata questa mattina la nuova Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il mandato amministrativo 2024 - 2029, dopo le elezioni dei sindaci dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. 8 dei 9 Comuni della Bassa Romagna sono infatti andati ad elezione gli scorsi 8 e 9 giugno e si aggiungono a Bagnara di Romagna la cui guida è stata rinnovata l'anno scorso con l'elezione di Mattia Galli.

Di seguito i neo eletti Sindaci dei Comuni della Bassa Romagna: per Alfonsine Riccardo Graziani, per Bagnacavallo Matteo Giacomoni, per Conselice Andrea Sangiorgi, per Cotignola Federico Settembrini, per Fusignano Nicola Pondi, per Lugo Elena Zannoni, per Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, per Sant'Agata sul Santerno Riccardo Sabadini.