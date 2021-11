Nuova illuminazione in via Titano a Cervia: modifiche alla viabilità

Continuano il lavori di miglioramento dell’illuminazione pubblica a Cervia, così come previsto dal project financing. L’obiettivo è la maggiore efficienza energetica e la messa in sicurezza dei principali assi viari. L’intervento, richiesto anche dal Consiglio di Zona di Pinarella-Tagliata, riguarda il completo rifacimento dell'illuminazione in viale Titano da via Emilia a via San Marino per una lunghezza di circa 450 metri.

L'opera è particolarmente necessaria a causa dell'interruzione dell'illuminazione pubblica in più tratte del viale e prevede la sostituzione delle vecchie tubazioni deteriorate dalle radici dei pini, la sostituzione dei pali stradali e dei vecchi corpi illuminanti con nuovi più potenti e a basso consumo. I lavori sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di imprese composto dalle società Hera Luce srl e Gamie srl per un importo complessivo di 60 mila euro. I lavori inizieranno nel mese di gennaio 2022 dopo le festività e dureranno per circa due settimane, vi saranno alcune modifiche alla viabilità con l’istituzione di sensi unici alternati.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Anche questo intervento si inquadra all’interno del Project financing che a breve sarà completato, migliorando così l’illuminazione pubblica della città, sia sotto l’aspetto energetico che della sicurezza. Un ringraziamento ai Consigli di Zona che anche coi loro suggerimenti ci permettono di avere un monitoraggio attento e capillare del territorio”.