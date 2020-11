Nuova illuminazione pubblica a Bagnacavallo, partono i lavori in centro

Partono sabato 14 novembre da via Berti nuove opere di miglioramento della pubblica illuminazione nel centro storico di Bagnacavallo. La ditta Gamie, che si è aggiudicata la gara d’appalto, provvederà a sostituire i vecchi corpi illuminanti con nuovi proiettori a led. La via Berti sarà temporaneamente chiusa al traffico tra le 8 e le 12. La regolamentazione della circolazione sarà effettuata sul posto, garantendo l’accesso e l’uscita ai residenti.

L’intervento rientra in un progetto più ampio di miglioramento dell’illuminazione pubblica per una sempre maggiore tutela dell’ambiente attraverso il risparmio energetico, per la sicurezza e la valorizzazione del centro storico. Le opere, per un importo complessivo di 90.000 euro finanziati interamente con risorse statali nell’ambito del Decreto Crescita, coinvolgeranno nelle prossime settimane le vie Graziani, Brandolini, Grafagnini, Ercolani, Garzoni, Taglioni, Gaiani, Trento Trieste, Oberdan, Baracca e piazza Garibaldi.