Si ispira ai Jefferson per diventare il "re delle lavanderie": nuova attività a Ponte Nuovo

Ha tratto ispirazione da una delle serie tv più famose degli anni '80 per aprire la sua attività. Elvis Mazzotti, già proprietario della lavanderia "Jefferson" a Porto Corsini, ha inaugurato il suo secondo punto vendita a Ponte Nuovo di Ravenna, in via Romea Sud. Il nome Jefferson deriva dalla celebre serie tv dove il protagonista, un uomo afroamericano con uno spiccato senso degli affari, decide di aprire una lavanderia per poi finire a gestirne sette e ad avere il monopolio sul lavaggio a secco a New York. Nel negozio prossimamente sarà installata una lavatrice dedicata alla pulizia dei tappeti e per l’abbigliamento degli animali, per lasciare maggiormente igienizzate e libere dai peli le altre lavatrici. Presente nell'attività anche un’area con giochi e libri per intrattenere i bambini.