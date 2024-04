Una nuova lavastoviglie per il rione alluvionato, il bel gesto dell'associazione

Un bel gesto in favore di Faenza, pesantemente colpita dall'alluvione dello scorso anno. "Quando abbiamo visto il disastro che aveva colpito le zone della Romagna - mettono in evidenza Marco e Daniele Malossi, presidente dell'Associazione Nati con la Calzamaglia (NCLC) e di Rivana Garden - abbiamo subito pensato alle nostre origini. Non per niente ci chiamiamo "Nati con la Calzamaglia": il nostro mondo di provenienza è quello del Palio, quello dei tamburi, delle chiarine e delle bandiere. Molti di noi lo hanno frequentato per decenni. E vedere le sedi di alcuni Rioni Faentini - da dove Ferrara ha tratto insegnamenti sotto il profilo dell'arte della bandiera e dei musici - sotto il fango ci ha smosso il cuore. Non ci era possibile prendere una pala in mano ed aiutare fisicamente i nostri amici faentini, ma abbiamo chiesto loro come potevamo fare per aiutarli. La risposta è arrivata subito dal Rione Nero, fortemente colpito dall'alluvione".

La necessità era quella di una lavastoviglie professionale nuova, che potesse prendere il posto di quella irrimediabilmente compromessa dal fango. Il macchinario serviva per ripartire con le cucine del Rione, unico modo per organizzare cene e pranzi a sostengo economico del sodalizio. Ma non solo economico, ma anche e soprattutto per ridare forza ad un luogo di ritrovo per i rionali del Nero e per i tantissimi faentini che frequentano il circolo. "E' stato a quel punto - dichiarano i fratelli Malossi - che Rivana e NCLC hanno pensato di intervenire. Chiedendo anche l'aiuto di altre Associazioni legate al mondo della "calzamaglia". Hanno aderito gli "Sbandieratori e Musici città di Lanciano", gli "Sbandieratori e Musici Alfieri del Cardinale Borghese di Artena" e il "Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude". Gruppi che vorremmo ringraziare per il prezioso sostegno".