Apre una nuova libreria all'interno del centro commerciale

Quando apre una nuova libreria in una città è sempre una bella notizia. Ha inaugurato nei giorni scorsi all'interno del centro commerciale Esp la nuova Ubik, seconda libreria del marchio in città (dopo 'Liberamente' in viale Alberti). Al suo interno, oltre a libri classici, moderni, manga e guide, è presente anche una sezione di libri scontati al 50%. Con la nuova apertura, le librerie presenti a Ravenna diventano una decina.