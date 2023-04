Rivoluzionato il trasporto pubblico: una nuova linea bus gratuita per collegare centro, Casa della Salute e stazione

Alla sospensione della linea B del Green Go Bus, che dal centro di Faenza portava al centro commerciale Filanda, dove sorge la Casa della Salute, è seguita l’istituzione di una nuova linea di collegamento urbano, presentata dall’amministrazione comunale mercoledì mattina nel corso di un’affollata conferenza stampa. La nuova linea, si chiamerà Linea Centro-Nord, e sarà attivata a decorrere dal 12 aprile. Come il Green Go Bus sarà completamente gratuita per gli utenti, ma a differenza della navetta elettrica, il mezzo collegherà molte più zone della città, ponendosi come soluzione alternativa non solamente per gli utenti che dal centro necessitano di recarsi al centro commerciale e in via Naviglio ma anche per lavoratori e studenti. Infatti la Linea Centro-Nord collegherà il centro alla Casa della Salute, ma anche la zona artigianale di via Malpighi, l’asse viario, attualmente scoperto, di via Laghi, via Cittadini e via Dalpozzo e soprattutto la stazione ferroviaria, favorendo così l’interscambio con le altre linee cittadine e con i treni. "La tratta è in forma sperimentale perché inizialmente dovremo valutare carichi e utilizzo - ha evidenziato l’assessore Milena Barzaglia -. Ma si pone come un rafforzamento dei servizi già presenti. Si tratta infatti di una linea circolare a tratte veloci, perché vogliamo che l’utilizzo del trasporto pubblico sia appetibile per tutti. A questa revisione si è lavorato da luglio 2022 ed abbiamo ritardato un mese da quando la Linea B è stata spostata in Borgo perché non è stato facile accogliere tutte le esigenze”. Secondo quanto affermato dall’assessore il mezzo sarà “più inclusivo, e i tempi più performanti”. Anche i quartieri hanno espresso i loro pareri sulla progettazione della linea.

Il tragitto e le fermate

Nel dettaglio, la navetta partirà dalla stazione ferroviaria per percorrere via Laghi, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione (Casa della salute), il cavalcavia ferroviario, piazzale Sercognani, viale IV Novembre, via Naviglio, via XX Settembre, corso Garibaldi, per poi concludere il suo percorso nuovamente nel piazzale della stazione ferroviaria passando da viale IV Novembre. Quattordici saranno le corse nell’arco della giornata, dalle 7.31 alle 20.14, mentre ammonteranno a undici le fermate lungo il percorso, tutte praticamente esistenti, come evidenziato dai funzionari comunali del settore mobilità e trasporti, senza contare il capolinea e l’arrivo in piazzale Cesare Battisti (stazione ferroviaria).

“Le linee possono fare interscambio e intermodalità dalla stazione dei treni - ha chiarito Davide Missiroli amministratore del consorzio Mete -, abbiamo fatto coincidere gli orari cercando di coprire tutte le esigenze dei residenti della zona densamente abitata. Via Laghi e via Dalpozzo infatti erano scoperte, come la zona della Filanda, e la zona artigianale. Quindi abbiamo cercato una soluzione che coprisse tutte le esigenze. Sarà fruibile dagli studenti e inoltre abbiamo cercato di cogliere l’opportunità per incentivare il trasporto dei lavoratori”. In pratica “Abbiamo unito la linea 192 che avrebbe concluso il proprio giro in via Oberdan”. I collegamenti infatti saranno più lunghi nelle fasce orarie delle 7 delle 17 e delle 19. Nelle fasce orarie centrali la circolare avrà invece un percorso più breve. “E’ una linea di 6 chilometri le cui zone nel percorso breve saranno collegate in 10 minuti” ha concluso Missiroli. Inizialmente le fermate saranno allestite in modo provvisorio, poi a settembre dopo il monitoraggio le modifiche verrà tracciata la segnaletica definitiva in via Dalpozzo, via Cittadini, via Donatello.

Servizio Gratuito

“Con questo nuovo progetto la città rafforza pesantemente il proprio investimento sul trasporto pubblico locale - ha sottolineato il sindaco Massimo Isola -. Per noi è una scelta politica che ci distingue da altre amministrazioni. Faenza infatti è la città della Romagna con più trasporto gratuito in assoluto. Le corse del Green Go Bus, collegheranno il centro città a est e a ovest. Quella del Borgo in particolare nonostante pochi giorni e la comunicazione ha già dato riscontri importanti. Poi abbiamo potenziato le restanti linee. Il trasporto pubblico infatti sta tornando al centro delle priorità, ed utilizzarlo significa inquinare di meno. La linea 192 di Santa Lucia ha dato risposte sul tema scolastico (post orario, sport, cultura), allo stesso tempo i cittadini possono utilizzare il trasporto pubblico soppresso anni fa. Sul fatto che le linee siano gratuite, crediamo che il servizio non faccia parte di una categoria ma rientri in un’idea di città con meno inquinamento e meno traffico, in altre parole una scelta culturale, sulla quale siamo disposti ad investire molte risorse pubbliche. Per noi infatti il trasporto pubblico è un valore fondamentale”.

I primi due mesi di sperimentazione infatti costeranno al comune complessivamente 15mila euro. Il servizio tuttavia rientrerà nei macrocosti sui quali si estende l’appalto già in essere con le cooperative di trasporti, finanziato anche con i contributi regionali per quanto concerne la parte scolastica. Per il trasporto cittadino comunque l’ente ha già messo a bilancio globalmente 1 milione e 300 mila euro, cifra comprensiva del trasporto scolastico. I mezzi, come detto, saranno a gasolio, e conteranno 29 posti. Di più rispetto a quelli del Green Go Bus. Nei prossimi mesi sarà inoltre resa nota una mappa delle connessioni e delle fermate che ci sono in città.

La raccolta firme della Lega

In tema di trasporto, ed in particolare sullo spostamento della linea B del Green Go Bus era intervenuta nelle scorse settimane anche la Lega, che aveva indetto una raccolta firme arrivando a raccoglierne seicento per chiedere il ripristino di una linea urbana di collegamento con il centro Filanda e la Casa della Salute. Dopo la presentazione della nuova linea centro-nord, la Lega ha voluto ringraziare “i tanti cittadini che hanno sostenuto la raccolta firme e finalmente il servizio è stato riattivato – ha specificato Roberta Conti, segretaria della Lega –. Ci fa inoltre piacere che il bus navetta rimanga gratuito e che sia stato esteso alla stazione ferroviaria e all’area artigianale diventando così un’opportunità per gli studenti e i lavoratori oltre che per le persone che senza mezzi autonomi dipendono esclusivamente da questo servizio. Un investimento dell’Amministrazione comunale che monitoreremo con attenzione affinché non vi sia dispersione di denaro pubblico e che nello stesso tempo possa diventare sempre più utilizzabile dai cittadini rendendo così il servizio stesso sostenibile ed ecologico”.

“Bene la riattivazione del servizio navetta - ha commenta il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna -. Ora puntiamo a una pianificazione dei lavori per ripristinare strade dissestate e segnaletica carente in particolare nei luoghi ’sensibili’. Deve essere massima l’attenzione alla sicurezza degli utenti stradali, in particolare quelli più deboli”.