Nuova manifestazione contro il rigassificatore, catena umana in piazza del Popolo

Nuova manifestazione, sabato pomeriggio, in centro a Ravenna contro il rigassificatore. Nel pomeriggio, gli attivisti hanno presidiato Piazza del Popolo, attirando l’attenzione delle persone presenti, ravennati e turisti, con una serrata serie di interventi al microfono e una catena umana che ha dapprima ha sostato lungamente sotto la sede comunale, per poi spostarsi sotto quella della Prefettura.

Riporta una nota: "E’ inevitabile segnalare come nessuna figura istituzionale abbia ritenuto di affacciarsi all’evento e discutere i temi sui quali il movimento ecologista da sempre pone domande precise. Per esempio, dobbiamo denunciare come, a fronte delle nostre reiterate richieste, espresse pubblicamente, sul tratto del gasdotto Linea Adriatica che interesserà il suolo ravennate, nessuna risposta sia venuta né da parte del Comune di Ravenna né dei Comuni limitrofi, né tanto meno da parte del mondo imprenditoriale coinvolto".

"Per parte nostra, nelle prossime settimane e e nei prossimi mesi, insisteremo sia nel porre domande sia nel cercare di sensibilizzare la popolazione e costruire le basi per avviare quel cambio di rotta che è ormai indispensabile", riporta la stessa nota. Ad un anno dalla grande manifestazione del maggio 2023, che raccolse a Ravenna migliaia di partecipanti per dire no ai progetti di espansione del fossile, l’intera giornata di ieri sabato, è stata così dedicata a ribadire le ragioni del Coordinamento ravennate Per il Clima – Fuori dal Fossile e della Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna.

L’intera mattinata, al Polo delle Arti, ha visto un’intensa discussione sullo stato attuale delle cose, a partire dall’analisi del percorso che ha portato alla scelta di installare a Ravenna il rigassificatore, per arrivare all’esame di numerose altre situazioni, come quella delle trivellazioni nell’Alto Adriatico e la progettata costruzione del mega gasdotto Linea Adriatica, che dovrà attraversare diverse regioni compresa la nostra. Sono intervenute diverse realtà, dai Comitati del Polesine, al movimento No Hub del Gas di Sulmona, a quello No tubo Romagna, e ci si è lasciati con la promessa di lavorare per saldare sempre di più fra loro le lotte e le proposte dei diversi territori.