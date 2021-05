Nuova ordinanza: piazza del Popolo vietata alle manifestazioni per tutto il mese di maggio

Il Comune di Ravenna replica la misura del divieto di utilizzo per le manifestazioni di alcune piazze centrali della città. Le piazze del Popolo, dell’Aquila, Unità d’Italia e Luigi Einaudi saranno interdette alle manifestazioni pubbliche da sabato 8 maggio, e per tutto il mese di maggio fino a domenica 30 maggio. "L’ordinanza firmata dal sindaco Michele de Pascale è finalizzata a contenere e contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica ed è stata assunta al termine di una valutazione collegiale in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi ieri in Prefettura", spiega una nota.