Aperta la nuova 'Tana dell'Istrice' in Darsena per praticare l'arrampicata 'boulder'

Ha aperto finalmente i battenti 'La tana dell'Istrisce', la nuova palestra di via Lussino in Darsena per gli appassionati di arrampicata sportiva. Si tratta di una ex falegnameria riconvertita in palestra e affidata in gestione all'associazione sportiva Istrice Ravenna. Si trova in zona Darsena, in via Lussino, e consentirà di praticare un’arrampicata speciale: quella denominata 'boulder' (una delle tre discipline dell'arrampicata), consistente in pareti alte solo tre metri, da scalare slegati ma in sicurezza grazie alla presenza di grandi materassi. Per praticare il boulder, attività molto amata dai giovani, è richiesto quello che viene definito “gesto atletico esplosivo”, inteso come potenza fisica.

L'arrampicata sportiva si divide infatti in tre specialità: 'lead' (difficoltà), la classica salita con la corda in cui l'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile nel tempo massimo di 6 minuti; 'speed' (velocità), in cui gli atleti seguono un tracciato uguale in tutto il mondo e l'obiettivo è quello di arrivare per primi - tanto che questo sport ha sostituito i 100 metri alle Olimpiadi come disciplina più veloce, con arrampicatori in grado di arrivare in cima nel giro di appena 6 secondi; e infine il 'boulder', una scalata senza corde (ma con materassi di protezione) in cui si arriva a un'altezza di 4-5 metri risolvendo dei "blocchi".

Gli "arrampicatori" ravennati si allenano da anni sulla torre di Marina di Ravenna - che nel 2017 fu spostata dal lungomare a via del Marchesato - ma l'Istrice vuole arrivare a creare delle strutture per tutte e tre le discipline, a partire proprio dal boulder. La nuova palestra in Darsena è già aperta e attiva il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 22. "Mi congratulo con la società Istrice per aver contribuito ad ampliare l’offerta sportiva della città e auguro ai suoi dirigenti e operatori i migliori successi e le più grandi soddisfazioni", ha commentato l'assessore allo Sport Roberto Fagnani, che mercoledì ha fatto visita alla nuova struttura cimentandosi nell'arrampicata.