Una nuova palestra all’aperto sul lungomare di Milano Marittima: entro il 2025 ne arriveranno altre tre

Apre domani una nuova palestra all’aperto sul lungomare di Milano Marittima in fondo a via Paganini. E’ la prima struttura sportiva outdoor per allenamento funzionale all’aria aperta e ogni attrezzo è dotato di Qrcode, che consente a chi lo utilizza di conoscere le varie tipologie di applicazioni e per quali esercizi l’attrezzo è stato progettato.

Il costo complessivo dell’intervento, finanziato dal Comune, è di 75 mila euro e comprende la realizzazione di apposita platea, fornitura e posa delle attrezzature, con macchine Technogym di alta tecnologia e elevata affidabilità. La struttura si inserice nel contesto complessivo degli interventi di riqualificazione del waterfront di Milano Marittima che vedono lo sport e il benessere al primo posto, grazie al percorso ciclopedonale, spazi per la sosta e aree verdi. Si tratta della prima di quattro strutture che verranno istallate entro il 2025.

Il progetto, in prospettiva, è allestire i lungomari da Milano Marittima a Tagliata con strutture che consentano l’allenamento libero e all’aria aperta. L’amministrazione comunale infatti ha pensato di creare nuove aree destinate al fitness e al wellness per migliorare la fruibilità dei luoghi, diversificando e ampliando le opportunità per il benessere fsico e la qualità della vita per i cittadini e i turisti.