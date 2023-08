Ambulatori e studi medici: l'Ausl cerca un immobile per la pediatria, il consultorio e l'area sosta ambulanze

L'Ausl Romagna è alla ricerca di un immobile - già costruito o eventualmente da ristrutturare o ultimare - da destinare allo svolgimento delle attività dei servizi afferenti il consultorio familiare, la pediatria di comunità e l'area sosta ambulanze 118. L'azienda sanitaria ha infatti pubblicato in questi giorni una procedura di indagine di mercato. La struttura, da acquisire in locazione per un periodo di sei più sei anni, ospiterà ambulatori, studi, uffici, depositi e locali di supporto (aree di attesa, spogliatoi personale), oltre a un'area di sosta per due ambulanze del 118 e due auto di servizio con impiantistica per la ricarica elettrica.

L'immobile ricercato, si legge nell'avviso, dovrà avere una superficie di circa 1300-1400 metri quadrati, essere possibilmente situato nei pressi dell'ospedale Santa Maria delle Croci e in prossimità di un congruo numero di parcheggi, oltre che essere ben collegato con le principali vie di comunicazione, raggiungibile con mezzi privati (non in aree con traffico limitato) e in una zona adeguatamente servita dai mezzi pubblici.

Nello specifico, il consultorio occuperà una superficie netta di circa 650 metri quadri: al suo interno si troveranno 4-5 studi medici, 8-11 ambulatori per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, una reception con almeno due operatori, uno spazio polivalente per lo svolgimento dei corsi di preparazione al parto, interventi di supporto per gruppi di adolescenti etc, locali per deposito e preparazione di materiale vario, sale d'attesa e uno spogliatoi per 35 dipendenti. La pediatria di comunità, invece, ospiterà 5-6 ambulatori, 4-6 studi medici e sale d'attesa per un totale di 400 metri quadri. Infine, 50 metri quadri saranno dedicati all'area per il personale del 118, con locali di sosta in attesa delle chiamate di soccorso e aree relax.

Le offerte possono essere presentate entro le ore 13 del 25 settembre 2023 (tutte le informazioni qui). Individuato l’immobile rispondente alle esigenze richieste, l’Azienda Ausl della Romagna si riserva di avviare una trattativa con la proprietà. Qualora l’immobile fosse sprovvisto dei requisiti richiesti e la proprietà si impegnasse a realizzare, a proprie cura e spese, tutte le opere necessarie a renderlo rispondente e adeguato alle esigenze dell’azienda sanitaria, le stesse dovranno necessariamente essere ultimate entro 180 giorni dalla data di conclusione della trattativa.