Parte l’iter per la nuova piscina comunale: tre vasche, ristorante, negozi e un centro fitness

È stato dato il via libera dal consiglio comunale al progetto della nuova piscina in via Falconieri, con il voto favorevole della sola maggioranza all’l'iter procedimentale che porterà alla realizzazione della nuova piscina comunale, prevista dal Piano Investimenti del Comune 2022-2024. Si tratta di un project financing che vedrà la collaborazione tra il Comune e il soggetto che si aggiudicherà la realizzazione e la gestione venticinquennale della piscina.

L’opera costerà circa 22 milioni di euro, dei quali il principale apporto sarà di capitale privato con un contributo del Comune che si è aggiudicato i fondi del Pnrr per il progetto nell’ambito dei piani di rigenerazione urbana. Essa verrà costruita in varie fasi in modo da non interrompere mai l’accesso al servizio. Il centro polifunzionale sorgerà su un'area già destinata ad uso sportivo andando a ‘sovrapporre’ la nuova opera all'attuale piscina. Le vasche diventeranno tre, una da 21 metri x 15 con profondità di 1,45 metri, una di 25 metri x 21 con una profondità di 1,80 metri e una da 50 metri con una profondità da 2 a 3 metri che potrà ospitare competizioni agonistiche di alto livello. Una parte del complesso - gestita dal privato, con bar, ristorante, negozio e centro benessere e fitness - permetterà agli utenti di godere di nuove aree di ristoro e relax che si uniranno in maniera armonica allo spazio sportivo.

"La realizzazione della nuova piscina comunale che rigenera l'area sulla quale sorge l'attuale struttura- ha detto la consigliera Cinzia Valbonesi - è un'opera molto attesa dalla nostra città considerata l'importanza di questo sport, sia a livello agonistico che amatoriale per tutte le fasce di età dei cittadini. Riteniamo che la formula del project finacing, prevista dal Codice degli Appalti Pubblici, sia lo strumento migliore per catalizzare capitale privato. Ci permetterà di realizzare l'opera e anche di gestire tramite l'impresa che risulterà aggiudicataria dalla gara pubblica di livello europeo, la successiva gestione dell'intera struttura con competenze specifiche acquisite sul mercato nella gestione di impianti sportivi. L'operazione avviene nel più assoluto rispetto delle normative vigenti, utilizzando gli strumenti normativi e finanziari più idonei, con l'importante apporto dei fondi del Pnrr - Rigenerazione urbana che il Comune è stato in grado di aggiudicarsi grazie proprio alla qualità e al valore di interesse pubblico di questo intervento".