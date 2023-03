Una nuova pista ciclabile per collegare San Michele e Fornace Zarattini

Parola d'ordine: mobilità sostenibile.Nelle ultime settimane sono davvero tante le progettualità approvate in merito alla realizzazione di nuove piste ciclabili: in primis quella tra Ponte Nuovo e Madona dell'Albero, poi quella di via dell'Idrovora per connettere via Trieste e viale Delle Americhe, quella di Piangipane e la pista ciclabile di via Basilica. A queste si aggiunge ora quella che collegherà l'abitato di San Michele e quello di Fornace Zarattini, il cui progetto - dal valore di 1.200.000 euro - è stato approvato in questi giorni.

Il percorso pedonale ciclabile sarà realizzato da Via Carracci (San Michele), in quanto presente a fine strada un sottopasso pedonale/ciclabile (come bypass della linea ferroviaria) di arrivo in Via Viazza di Sopra; il percorso prosegue su Via Fosso delle Oche (tra Via Viazza di Sopra e Via Fosso delle Oche vengono interessate le competenze della Provincia di Ravenna in quanto il tratto di strada interessato è la Via Viazza di Sotto – SP n.99).

La pista ciclabile di San Zaccaria

Lavori anche per la pista ciclabile di San Zaccaria (lato chiesa), con il progetto già approvato del valore di 800mila euro. L'obiettivo del progetto è la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili a fianco della S.P. n.118 via Dismano all’interno dell’abitato di San Zaccaria. Il centro abitato è attraversato da via Dismano per una lunghezza di circa 1.500 metri, fiancheggiato da un percorso ciclopedonale lato civici pari e da un percorso pedonale con parcheggio in linea, lato civici dispari. I percorsi in questione, come pure l’area dedicata ai parcheggi in linea, presentano, in alcuni tratti, un forte ammaloramento che rende critico il transito percorso delle biciclette e pedoni e anche le aiuole presenti hanno i cordoli che necessitano di manutenzione. Il progetto prevede quindi la manutenzione straordinaria dei due tratti di pista ciclabile all’interno del centro abitato per una lunghezza ciascuna di 1.500 metri, la posa di nuova segnaletica verticale e orizzontale e la sostituzione di alcuni tratti di pubblica illuminazione.