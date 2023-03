Una nuova pista ciclabile in via Basilica: approvato il primo stralcio dei lavori

Sono numerosi gli interventi messi in atto in queste settimane per la realizzazione di nuove piste ciclabili: a partire da quella tra Ponte Nuovo e Madona dell'Albero, fino a quella di via dell'Idrovora per connettere via Trieste e viale Delle Americhe, passando per quella di Piangipane. Di recente è stato approvato il progetto di fattibilità anche per quanto riguarda il primo stralcio della nuova pista ciclabile di via Basilica, un percorso pedonale e ciclabile che colleghi le ex scuole di Conventello (al civico 33 della via che porta il nome della frazione) e via Scolo Pignatta, per un importo complessivo pari a 1.1150.000 euro.

Il percorso si divide in tre tratti. Il primo tratto su Via Conventello: da ex scuole di Conventello (Via Conventello 33 e Via Basilica, lunghezza circa 260 metri); il secondo tratto su strada provinciale SP n.24 Via Basilica (ricadente all’interno del centro abitato) da Via Conventello a Via Scolo Pignatta (lunghezza circa 500 metri); il terzo tratto su Via Scolo Pignatta (da SP n.24 Via Basilica a Via Savarna, lunghezza circa 950 metri).

Nel primo tratto verranno sistemate le fasce laterali e in particolare, lato numeri civici dispari, verrà posato un cordolo di separazione tra piano carrabile e percorso pedonale ciclabile. La sistemazione delle fasce laterali riguardano lo scavo a sezione atto a realizzare il cassonetto per la fondazione, posa di misto granulare stabilizzato e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e per strato di usura. Contestualmente verrà adeguato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, posando nuovi pozzetti e caditoie e verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica interrando l’attuale linea aerea, realizzazione di plinti e posa di nuovi pali in acciaio e corpi illuminanti a led. Nel secondo tratto verrà sistemata la fascia laterale lato numeri civici dispari, mentre nel terzo tratto (Via Scolo Pignatta), per due tratti uno di circa 130 metri e uno di circa 150 metri verrà sistemata la fascia laterale lato numeri civici pari.

I costi dei soli lavori di realizzazione dell’intervento risultano così suddivisi: per il tratto su Via Conventello, da ex scuole di Conventello (Via Conventello n.33 e Via Basilica) importo 140.000 euro; per il tratto su strada provinciale SP n.24 Via Basilica (ricadente all’interno del centro abitato) da Via Conventello a Via Scolo Pignatta (lunghezza circa 500 metri) importo 230.000 euro; per il tatto su Via Scolo Pignatta (da SP n.24 Via Basilica a Via Savarna) importo 450.000 euro.