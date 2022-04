Nuova raccolta differenziata: quando ritirare i kit per il porta a porta

Partono mercoledì ad Alfonsine gli info point extra, organizzati da Hera in collaborazione con le Amministrazioni comunali, presso i quali è possibile ritirare i kit (contenitori e calendario) per le utenze che non ne sono ancora in possesso

La nuova raccolta domiciliare (porta a porta misto e integrale) coinvolge tutte le utenze dei Comuni della Bassa Romagna e prevede per tutti i Comuni una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Dal 20 aprile al 19 maggio 16 ulteriori info point

Chi non avesse ancora ricevuto i kit (contenitori e calendario) per il porta a porta, è invitato a ritirarli presso la stazione ecologica del proprio Comune o presso i seguenti info point (orario: 16.30-20). Di seguito il calendario completo degli info point, a disposizione dei cittadini (orario 16.30-20) per fornire informazioni o per ritirare i kit:

20 aprile, Piazza Gramsci ad Alfonsine

21 aprile Portico Biblioteca corso Sforza 24 a Cotignola

26 aprile Portico Urp via A. Saffi 2 a Massa Lombarda

27 aprile Piazza della Libertà a Bagnacavallo

28 aprile, davanti alla biblioteca comunale - via Garibaldi 12 a Conselice

29 aprile, Largo della Repubblica a Lugo

4 maggio, Piazza Alberico a Barbiano (Cotignola)

5 maggio, Piazza Monti ad Alfonsine

6 maggio, Piazza Corelli a Fusignano

9 maggio, Piazza dei Martiri di Borgo Pignatta a Masiera (Bagnacavallo)

10 maggio, Portico uffici URP - via A. Saffi 2 a Massa Lombarda

11 maggio, Centro Civico – via Don Angelo Ceroni 7 a Lugo

13 maggio, Retro Sede Delegazione comunale – largo tre giunchi a Villanova (Bagnacavallo)

16 maggio, davanti al supermercato Coop - Via Pasi 1 a Lavezzola (Conselice)

18 maggio, portico Biblioteca - Corso Sforza 24 a Cotignola

19 maggio, Galleria Centro Commerciale “Ex Acetificio” – via Piano Caricatore a Lugo.

I contenitori dovranno essere ritirati dal titolare TARI o da persona da lui delegata: il modulo di delega è allegato alla lettera inviata a tutte le utenze interessate o scaricabile dal sito del Gruppo Hera, nella sezione https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune

Perché è cambiato il sistema di raccolta dei rifiuti

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere per la Bassa Romagna è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo.