Nuova raccolta rifiuti, a Conselice arriva un punto d'ascolto per cittadini e imprese

Dal 14 marzo è cominciato il porta a porta anche nelle zone del centro di Conselice, completando così la transizione al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. L'Amministrazione comunale, per sopperire a eventuali difficoltà determinate dalla transizione in corso, ha scelto di affiancare cittadini e aziende nella relazione con il gestore della raccolta rifiuti: per questo tutti i sabati mattina dalle 10 alle 12 presso sportello Urp del Comune sarà possibile avere uno spazio dedicato a segnalazioni, domande e richieste con la presenza dell'assessore all'Ambiente Andrea Sangiorgi. Sul sito del Comune saranno inoltre pubblicate le risposte alle domande più frequenti.

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti, che prevede il porta a porta misto nelle aree residenziali e il porta a porta integrale nel centro storico, nel forese e nelle zone artigianali, è finalizzato ad aumentare la raccolta differenziata e a ridurre il rifiuto indifferenziato pro capite al di sotto di 150 kg. L’obiettivo da raggiungere per ogni Comune della Bassa Romagna è il 79% di differenziata, come previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e recepire al contempo le direttive europee; al momento, Conselice è al 66%.